Domenica a Madrid si sono svolte manifestazioni con migliaia di partecipanti contro l’aumento dei costi degli alloggi. La protesta si è concentrata sul fatto che molti cittadini sono stati esclusi dal mercato immobiliare, nonostante il recente miglioramento economico. Le manifestazioni si sono svolte nel centro della città e si sono focalizzate sulla questione dei prezzi crescenti, in particolare nelle aree di Madrid e Barcellona.

Domenica migliaia di persone si sono radunate nel centro di Madrid per protestare contro l’aumento vertiginoso dei costi degli alloggi, che ha escluso molti spagnoli dal mercato immobiliare nonostante il recente boom economico, in particolare in città come la capitale e Barcellona. La crisi immobiliare in Spagna è uno dei principali punti deboli politici del primo ministro socialista Pedro Sanchez in vista delle elezioni del 2027. Il Paese ha una forte tradizione di proprietà immobiliare e scarse disponibilità di alloggi pubblici in affitto, mentre gli affitti sono stati spinti al rialzo dall’aumento della domanda, anche a causa del turismo e della crescita demografica legata all’immigrazione, secondo gli analisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, migliaia di persone a Madrid in piazza contro il caro alloggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[4K] SPAIN NEW YEAR MADRID MAGICAL CHRISTMAS LIGHTS TOUR 4K. EXPLORE SPAIN CAPITAL

Notizie e thread social correlati

Spagna, migliaia in piazza a Madrid contro Sanchez e per l'arresto di ZapateroA Madrid, migliaia di persone sono scese in piazza contro il governo e per chiedere l’arresto di un ex leader politico.

Iraq, migliaia di persone in piazza a Baghdad contro Usa e IsraeleA Baghdad, migliaia di persone si sono riunite in piazza Tahrir per protestare contro gli attacchi nella regione.

Temi più discussi: In migliaia sfilano a Madrid chiedendo le dimissioni di Sanchez; La Spagna chiede le dimissioni di Sanchez, in migliaia alla protesta di Madrid: le accuse di corruzione; Il Supremo boccia lo stop alla regolarizzazione dei migranti; Spagna, migliaia in piazza a Madrid contro Sanchez e per l'arresto di Zapatero.

Mentre il socialista Sánchez viene preso come modello dalla sinistra in Italia, in Spagna decine di migliaia di persone scendono in piazza per protestare contro il suo governo. x.com

TIL che la Spagna ospita un festival annuale del lancio dei pomodori, La Tomatina, ogni agosto, e che la Battaglia delle Arance in Italia vede migliaia di persone tirarsi arance durante le celebrazioni del carnevale. reddit

Spagna, migliaia di persone a Madrid in piazza contro il caro alloggi(LaPresse) Domenica migliaia di persone si sono radunate nel centro di Madrid per protestare contro l'aumento vertiginoso dei costi degli ... stream24.ilsole24ore.com

Spagna, migliaia in piazza a Madrid contro Sanchez e per l'arresto di Zapatero(LaPresse) A Madrid, migliaia di persone (40.000 secondo la Delegazione del Governo a Madrid e 120.000 secondo gli organizzatori) sono scese ... stream24.ilsole24ore.com