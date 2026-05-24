Il fermo dei tir, previsto dal 25 al 29 maggio, è stato sospeso. La decisione è stata presa dopo un accordo tra il governo e le sigle dell’autotrasporto durante un incontro di venerdì. La sospensione evita i cinque giorni di blocco programmati per protestare contro l’aumento dei costi del carburante. La decisione riguarda l’interruzione temporanea delle azioni di protesta previste in quella data.

PERUGIA - Gli impegni assunti dal governo nell’incontro di venerdì con le sigle dell’autotrasporto hanno portato Unatras a sospendere per il momento il fermo dei mezzi già programmato dal 25 al 29 maggio per protestare contro gli effetti devastanti che il caro carburante sta avendo sul settore. "Si tratta di misure che non risolvono tutti i problemi delle imprese di trasporto ma certamente rappresentano un primo segnale concreto verso le richieste formulate dalle nostre associazioni a sostegno della categoria" hanato i vertici regionali di Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Confcooperative e Legacoop Produzione e Servizi. Un risultato che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sospeso il fermo dei tir. Scongiurati 5 giorni di blocco

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