Gli studenti iraniani iscritti a un’università hanno inviato un appello urgente chiedendo sostegno. Hanno dichiarato di vivere un momento di grave crisi e hanno chiesto all’ateneo di aiutarli a rimanere. La richiesta arriva mentre fanno fatica a concentrarsi sugli studi, con il pensiero rivolto a migliaia di chilometri di distanza. L’appello è stato diffuso per evidenziare la loro difficile situazione.

Difficile tenere la testa sui libri quando il pensiero è a migliaia di chilometri di distanza. Per questo gli studenti iraniani hanno ribadito una richiesta d’aiuto all’ Università per il momento di grave crisi che stanno vivendo. Lo avevano già fatto un anno fa e lo hanno ribadito ora lanciando sulla piattaforma Change.org una petizione sottoscritta da 1.825 persone che ha bisogno di altre 675 firme. "Viviamo una combinazione di pressioni psicologiche, finanziarie e strutturali che ci impediscono di proseguire il nostro percorso accademico – scrivono gli studenti – Lo stress psicologico ed emotivo, unito a sfide economiche, legali e didattiche, ha raggiunto livelli ingestibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos dagli universitari iraniani: "Urgente bisogno di sostegno. L’Ateneo ci aiuti a rimanere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salerno 2026, al via in Ateneo il Meeting di Coordinamento per i Giochi Universitari EuropeiOggi ha avuto inizio al campus di Fisciano il Meeting di Coordinamento per i Giochi Universitari Europei previsti nel 2026.

Incarichi extra universitari da 1.3 mln, Corte conti processa assessore Cosenza: “Eluse controlli ateneo”L’assessore di Cosenza è stato citato in giudizio dalla Procura regionale presso la Corte dei conti della Campania, dopo che la magistratura...

Sos dagli universitari iraniani: Urgente bisogno di sostegno. L’Ateneo ci aiuti a rimanereCome un anno fa, da Pavia l’appello degli studenti senza più aiuti dalle famiglie. Su Change.org già duemila donazioni, ma occorrono pure correttivi organizzativi. ilgiorno.it

La meglio gioventùUn appello alle università italiane per gli studenti iraniani oppressi dal regimeIncoraggiamo studenti, docenti e personale universitario a far sentire la propria voce, a promuovere iniziative di solidarietà, a mobilitarsi e a rendere visibile, all’interno delle proprie comunità ... linkiesta.it