Sono tutti stra-corrotti | l’attacco di Sempio ai pm di Pavia Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi e lo sfogo con l’amica dopo l’incontro con gli avvocati

Un imputato ha accusato i pubblici ministeri di corruzione, dichiarando: «Sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta». Durante un colloquio con un’amica, ha anche parlato del DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi e di uno sfogo dopo un incontro con gli avvocati. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche nel corso di un procedimento giudiziario in corso.

«Sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta. Napoleone, Civardi. sono tutti stra-corrotti». È uno dei giudizi più espliciti pronunciati da Andrea Sempio, intercettato il 21 marzo dello scorso anno in auto con un’amica mentre racconta un incontro con i suoi difensori dell’epoca, Massimo Lovati e l’amica storica Angela Taccia. I brogliacci dei carabinieri di Milano, depositati dopo la chiusura delle indagini e ricostruiti da La Repubblica in un pezzo firmato da Massimo Pisa che pubblica anche l’audio, raccontano tutta la diffidenza profonda che il commesso 38enne nutrirebbe verso i magistrati di Pavia, convinti che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Open.online

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