Nei prossimi giorni scadono i termini per la difesa di Andrea Sempio, che devono presentare consulenze, memoria difensiva e chiedere un interrogatorio. L’indagine riguarda accuse di corruzione e, in un messaggio, Sempio ha definito tutti coinvolti “stra-corrotti”. La procedura legale riguarda ancora le fasi preliminari, con le parti che si preparano a presentare i propri atti.

Nei prossimi giorni scadono i termini per la difesa di Andrea Sempio per consegnare le consulenze e la memoria difensiva, oltre che per chiedere un interrogatorio. Finora, dall'apertura dell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi, Sempio non si è mai fatto interrogare dal procuratore capo Fabio Napoleone o dal suo aggiunto Stefano Civardi, a differenza di quanto avvenne nell’inchiesta del 2017. Intanto continuano a uscire intercettazioni effettuate a bordo dell’auto dell’indagato, che aprono ampi scenari di discussione. Il 21 marzo del 2025, circa un mese dopo aver scoperto di essere stato nuovamente indagato, Sempio si trova in auto con una sua amica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono tutti stra-corrotti". L'attacco di Sempio ai pm dell'indagine

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Garlasco, Sempio: «Magistrati stra-corrotti. Pagati da Stasi Ci sono cose strane sotto»

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