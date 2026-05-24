Sono incinta ma non troppo | la commedia in scena al teatro Paisiello

Sabato 6 giugno alle 20, il teatro Paisiello ospiterà la commedia “Sono incinta ma non troppo” proposta dall’associazione “I Sognattori”. Lo spettacolo, in programma per una sola serata, racconta una storia legata alla gravidanza con un tono leggero e umoristico. La rappresentazione si rivolge a un pubblico adulto e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. L’ingresso è gratuito.

LECCE - S’intitola “Sono incinta ma non troppo” il nuovo spettacolo dell’associazione “I Sognattori” che andrà in scena sabato 6 giugno, alle ore 20.30, nella cornice del teatro Paisiello di Lecce.Un appuntamento con il teatro amatoriale con la giovane compagnia che mette in scena l’opera firmata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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