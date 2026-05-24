Sono 88.500 i padovani impegnati al voto per eleggere 12 nuovi sindaci

Notizia in breve

Oggi, 24 maggio, sono iniziati i seggi per le elezioni comunali in dodici comuni della provincia di Padova. Sono circa 88.500 i cittadini chiamati alle urne per scegliere i nuovi sindaci e i rispettivi consigli comunali. La votazione si svolge in due giorni, con chiusura prevista domani. Le operazioni di voto sono state aperte questa mattina e proseguiranno fino alla chiusura prevista in serata.