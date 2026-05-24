Secondo un sondaggio SWG, il 50% degli italiani si dice favorevole al piano di Draghi. Il nuovo modello prevede un rafforzamento del potere delle istituzioni europee, con maggiori competenze condivise tra Stati membri e Commissione. La revoca della fiducia al governo europeo sarebbe possibile attraverso procedure stabilite dal Parlamento europeo. La maggioranza degli intervistati si mostra favorevole a questa riforma, mentre il restante parte si dichiara contraria.

? Punti chiave Come cambierebbe il potere dei governi nazionali con questo nuovo modello?. Chi avrebbe l'autorità di revocare la fiducia al nuovo esecutivo europeo?. Perché i grandi gruppi industriali si oppongono alla proposta di Draghi?. Quali settori strategici verrebbero gestiti direttamente da un'autorità sovranazionale?.? In Breve Meno di un quarto della popolazione italiana si dichiara contraria al piano.. Proposta presentata ad Aquisgrana lo scorso 14 maggio per superare l'unanimità.. Nuovo Parlamento con europarlamentari e rappresentanti dei parlamenti nazionali extra-UE.. Forze italiane ALDE come Azione e Più Europa valutano iniziativa congiunta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggio SWG: metà degli italiani appoggia il piano di Draghi

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