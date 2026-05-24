Sondaggi tutto ribaltato | chi trema adesso

Notizia in breve

I sondaggi mostrano un cambio di tendenza con una distanza tra le principali forze politiche che si riduce a pochi decimali. Le variazioni sono di lieve entità, ma potrebbero influire significativamente sui risultati delle prossime elezioni. Le differenze tra i candidati sono ora molto strette e potrebbero determinare esiti diversi a seconda di eventuali variazioni nel consenso degli elettori. La situazione resta fluida e soggetta a ulteriori aggiornamenti.