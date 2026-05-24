Solomon il gol più bello | è nata Emma bimba fiorentina

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di nome Emma è nata a Firenze. La nascita coincide con eventi significativi per il padre, tra cui il suo contributo alla salvezza della squadra di calcio locale e un viaggio di nozze. Tra le tappe della sua vita ci sono anche un gol definito il più bello e il suo impegno con la squadra, che ha avuto un ruolo importante in una stagione sportiva.

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Firenze, 24 maggio 2026 – Il viaggio di nozze, l’impegno calcistico con un importante contributo alla salvezza della Fiorentina e ora il gol più bello: la nascita della figlia Emma. Nascita avvenuta a Firenze che lega ancor di più Solomon al capoluogo toscano. Un lieto evento annunciato sui social dallo stesso calciatore con queste parole: “Benvenuta nel mondo, la nostra Emma. Grazie a Dio per il dono delle nostre vite”. Mamor Solomon è arrivato a Firenze a gennaio, pochi mesi dopo esserci stato in viaggio di nozze con la moglie Dana Voshina, ed è una delle poche note liete di una stagione a dir poco deludente della Fiorentina. Il suo arrivo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Solomon, il gol più bello: è nata Emma, bimba fiorentina
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