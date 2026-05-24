Softball | domenica di fuoco per le due squadre di Bollate in Serie A1

Domenica di partite decisive per le due squadre di Bollate in Serie A1 di softball. Si conclude l’ultima giornata dell’andata del campionato 2026, mentre si apre anche l’ultima del girone di ritorno. Le partite si sono disputate con esiti importanti per la classifica, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici. La giornata ha coinvolto entrambe le squadre locali, segnando un momento chiave nella stagione.

Si chiude l’ultima giornata d’andata della Serie A1 2026 per quanto riguarda il softball, ma contemporaneamente si apre anche l’ultima del girone di ritorno. Il paradosso è questo, con Thunders Castellana e Lacomes New Bollate che si sfidano nella via regolare e, invece, Macerata e Quick Mill Bollate che prendono le mosse per quanto riguarda la fine della regular season in (ampio) anticipo. Tra Thunders e New Bollate in gara-1 il discorso è presto fatto: 10-0 per Castellana con manifesta alla quinta e Chiara Biasi lanciatrice vincente. Le ospiti segnano 6 punti nel primo inning con tre basi su ball-punto, un singolo di Gregnanin e uno di Fabbiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Busch Stadium hosts softball tournament to benefit BackStoppers

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