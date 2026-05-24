Sofia Linnea stella del salto in alto | grande prestazione che vale gli europei U18
Sofia Linnea ha superato i 1,74 metri nel salto in alto durante una competizione a Francavilla Fontana, ottenendo così la qualificazione ai campionati europei under 18 di atletica leggera, che si terranno a Rieti a metà luglio. La giovane atleta ha raggiunto questa altezza in una singola prova, dimostrando una prestazione significativa per la categoria. La gara si è svolta in un impianto all'aperto, con condizioni climatiche favorevoli.
FRANCAVILLA FONTANA - Sofia Linnea Sternativo conquista la misura di 1,74 metri nel salto in alto e si qualifica ai campionati europei under 18 di atletica leggera che si svolgeranno a Rieti a metà luglio. Si tratta di un successo straordinario per l'atleta di Francavilla Fontana della società. 🔗 Leggi su Today.it
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