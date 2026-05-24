Sisma e tasse la Corte tributaria restituisce la busta paga pesante ai terremotati

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia ha respinto 39 ricorsi di contribuenti contro tasse e rimborsi legati al terremoto. La sentenza ha stabilito che i lavoratori dipendenti non devono pagare tasse sui rimborsi ricevuti dopo il sisma. Un solo ricorso è stato accolto, mentre gli altri sono stati rigettati. La decisione riguarda contenziosi riguardanti l’ammontare delle imposte e il diritto ai rimborsi.

Trentanove contribuenti e altrettanti rifiuti di rimborso. Una sola sentenza. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia ha segnato un primo colpo a favore dei lavoratori nel contenzioso annidato nelle pieghe del post-sisma: quello sul diritto dei lavoratori dipendenti e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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