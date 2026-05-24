Un fotografo ha realizzato immagini HDR che mostrano i crateri della Luna durante il Primo Quarto, evidenziando dettagli nascosti nelle zone in ombra. La tecnica utilizzata combina più scatti con esposizioni diverse, permettendo di catturare le variazioni di luce e rivelare elementi invisibili a occhio nudo. Questi scatti permettono di osservare i rilievi lunari con maggiore dettaglio, grazie a un’elaborazione digitale che bilancia le parti più luminose e quelle più scure dell’immagine.

? Domande chiave Come ha fatto il fotografo a illuminare le zone in ombra?. Quale tecnica digitale permette di vedere i dettagli invisibili all'occhio?. Perché l'impostazione del diaframma è fondamentale per la nitidezza dei crateri?. Cosa permette di rivelare la luce cinerea catturata durante lo scatto?.? In Breve Tecnica HDR con esposizione 1250s a ISO 300 e 2,5s a ISO 100.. Uso di Canon EOS 5D Mark III con obiettivo Canon EF 300 L f2.8.. Diaframma chiuso a f8 per ridurre aberrazioni e definire crateri a Sinnai.. Luce cinerea catturata per illuminare porzioni scure del disco lunare.. Alle ore 01:15 di notte scorsa, il cielo sopra Sinnai ha mostrato la Luna al Primo Quarto, offrendo a un osservatore locale uno spettacolo astronomico caratterizzato da ombre nette sulla superficie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinnai, scatti HDR rivelano i crateri della Luna al Primo Quarto

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