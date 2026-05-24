‘Singteen 2026’ talenti under 19 Al Pin il contest tra gli otto finalisti

Da lanazione.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto giovani under 19 si sfidano al Pin nel contest ‘Singteen 2026’. L’evento mira a valorizzare le competenze creative degli adolescenti, collegando l’espressione artistica a opportunità di crescita professionale. La competizione coinvolge talenti emergenti e si inserisce in un percorso di potenziamento delle capacità artistiche dei giovani. La finale si svolge in una location pubblica e aperta al pubblico.

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Il potenziamento delle competenze creative degli adolescenti si consolida attraverso iniziative strutturate, capaci di connettere l’espressività artistica con concrete opportunità di crescita professionale. Insomma, il solco – in questo caso propriamente musicale – di ‘Singteen 2026’, il contest ideato e promosso da Futuro Aperto. Il concorso, interamente dedicato a cantanti, musicisti singoli e formazioni bandistiche under 19 residenti o operanti nella provincia della Spezia e nel territorio della Lunigiana, si propone di valorizzare la produzione di musica originale delle nuove generazioni, offrendo una piattaforma per l’esibizione dal vivo e il confronto diretto con gli operatori del settore discografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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