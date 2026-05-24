Pierluigi Simonetti ha scritto un messaggio sui social per concludere la stagione sportiva, ringraziando i tifosi per l’affetto ricevuto. Ha dichiarato che questa stagione si è interrotta inaspettatamente, ma ha voluto esprimere gratitudine per il sostegno dimostrato nel corso dell’anno. Non sono stati forniti dettagli su eventuali infortuni o motivazioni specifiche dell’interruzione. Simonetti ha già iniziato a guardare alla prossima stagione, senza ulteriori precisazioni su programmi futuri.

Tempo di lettura: 2 minuti Tempo di bilanci per Pierluigi Simonetti che ha affidato ai social un lungo messaggio per chiudere questa stagione con lo sguardo già rivolto alla prossima. L’infortunio al ginocchio ha interrotto sul più bello il cammino del jolly romano il quale, tuttavia, non si è mai perso d’animo accerchiato dall’affetto di tutto l’ambiente. “Ci è voluto un po’ di tempo – ha scritto su Instagram – prima di riuscire a scrivere queste parole. Sono tre anni che sono a Benevento, tre anni in cui ho dato tutto, senza risparmiarmi, per arrivare a questo obiettivo. Non è stato solo lavoro o calcio: è stato un percorso di crescita, di sacrifici, di momenti belli e non. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Simonetti, stagione interrotta sul più bello: “Non dimenticherò l’affetto ricevuto”

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