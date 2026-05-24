Simone Venturini e Andrea Martella hanno votato nei loro seggi

Alle 10 di questa mattina, Andrea Martella e Simone Venturini si sono recati ai seggi per votare. Martella è candidato sindaco per il centrosinistra, mentre Venturini rappresenta il centrodestra. Entrambi hanno partecipato alla consultazione elettorale nel capoluogo veneto.

Andrea Martella e Simone Venturini, candidati sindaco di Venezia rispetticamente per il centrosinistra e per il centrodestra, hanno votato questa mattina intorno alle 10.30.Venturini ha votato presso il seggio allestito a Ca' Farsetti, a Venezia.Martella ha votato presso il seggio allestito alla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Simone Venturini e Andrea Martella hanno votatoQuesta mattina, intorno alle 10, i candidati sindaco di Venezia per il centrosinistra e il centrodestra si sono recati alle urne.

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