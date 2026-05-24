Silandro discoteca sospesa | rissa e feriti dopo molestie in locale
Una rissa si è scatenata in una discoteca di Silandro dopo che si erano verificate molestie nel locale. Durante l’alterco, sono stati coinvolti soggetti con precedenti penali. La situazione è degenerata in una violenta aggressione collettiva, con alcuni partecipanti feriti. La polizia ha sospeso l’attività del locale e sta svolgendo indagini per identificare i responsabili.
? Punti chiave Chi sono i soggetti con precedenti coinvolti nella rissa?. Come sono degenerate le molestie in una violenta aggressione collettiva?. Perché il Questore ha deciso la sospensione immediata della licenza?. Quali misure dovrà adottare il locale per evitare la chiusura definitiva?.? In Breve Interventi dei Carabinieri di Silandro e Resia all'Adige nella notte del 10 maggio.. Un uomo ferito al volto riceve 7 giorni di prognosi all'ospedale di Silandro.. Coinvolti due soggetti con precedenti penali, uno con provvedimento di espulsione pendente.. Sospensione di 15 giorni applicata ai sensi dell'articolo 100 del TULPS.. Il Questore di... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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