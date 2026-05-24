Silandro discoteca sospesa | rissa e feriti dopo molestie in locale

Notizia in breve

Una rissa si è scatenata in una discoteca di Silandro dopo che si erano verificate molestie nel locale. Durante l’alterco, sono stati coinvolti soggetti con precedenti penali. La situazione è degenerata in una violenta aggressione collettiva, con alcuni partecipanti feriti. La polizia ha sospeso l’attività del locale e sta svolgendo indagini per identificare i responsabili.