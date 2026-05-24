Siena tragedia sfiorata in pochi secondi | l’automobilista salvato all’ultimo momento

Un’auto è precipitata oggi, domenica 24 maggio, a Marciano, in provincia di Siena, finendo sulla rampa di accesso di alcuni garage. L’automobilista è stato salvato all’ultimo momento da passanti che lo hanno estratto prima che l’auto si fermasse. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito il conducente senza trasportarlo in ospedale. Nessuna altra vettura è coinvolta e non si registrano feriti gravi.

(Adnkronos) – Dramma sfiorato oggi, domenica 24 maggio, a a Marciano in provincia di Siena. Un'auto è precipitata dal piano stradale sovrastante finendo sulla rampa di accesso carrabile di alcuni garage. Il conducente è rimasto bloccato all'interno del mezzo. L’intervento è scattato intorno alle 8.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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