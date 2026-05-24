Un'auto è caduta sulla rampa di accesso a un garage sotterraneo questa mattina alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siena, che hanno soccorso il conducente, rimasto ferito. La vettura si è schiantata durante il tragitto lungo la rampa, causando danni alla struttura e al veicolo. Non sono stati segnalati altri feriti o danni a persone o proprietà nelle vicinanze.

SIENA – I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti stamattina, 24 maggio 2026, alle 8.30 per un’ auto che è precipitata sulla rampa di accesso al garage sottostante. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla stabilizzazione del veicolo e al recupero del conducente all’interno, trasportato poi al locale pronto soccorso, dal personale sanitario del 118. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Siena: auto precipita nella rampa di accesso ai garage. Conducente ferito

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