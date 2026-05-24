sicurezza interventi e difesa del territorio grazie al commissario

Un commissario ha coordinato interventi di sicurezza e difesa del territorio, concentrandosi sulla responsabilità e il rispetto delle istituzioni. Sono stati effettuati interventi mirati, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza locale. Sono stati ascoltati i rappresentanti del territorio e adottate soluzioni pratiche per migliorare la situazione. Nessuna informazione su eventuali azioni future o dettagli specifici sugli interventi.

Buona amministrazione vuol dire prima di tutto senso di responsabilità e del dovere, ascolto del territorio, rispetto delle istituzioni e soluzioni concrete. Il commissario prefettizio Claudio Sammartino ha preso una città sotto shock, la restituisce ai pratesi con i conti in ordine con un importante tesoretto da gestire, cantieri in movimento, più presidio del territorio". È il messaggio di rigraziamento di Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, al commissario straordinario che dalla scorsa estate è alla guida della città. "Ringrazio Sammartino e il ministero dell’Interno per averlo scelto per un compito non facile, al quale lui ha risposto in modo eccellente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Alluvione 2023: via a 367 interventi per sicurezza idraulica

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