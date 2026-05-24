Sicurezza interventi e difesa del territorio Grazie al commissario
Un commissario ha coordinato interventi di sicurezza e difesa del territorio, concentrandosi sulla responsabilità e il rispetto delle istituzioni. Sono stati effettuati interventi mirati, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza locale. Sono stati ascoltati i rappresentanti del territorio e adottate soluzioni pratiche per migliorare la situazione. Nessuna informazione su eventuali azioni future o dettagli specifici sugli interventi.
Buona amministrazione vuol dire prima di tutto senso di responsabilità e del dovere, ascolto del territorio, rispetto delle istituzioni e soluzioni concrete. Il commissario prefettizio Claudio Sammartino ha preso una città sotto shock, la restituisce ai pratesi con i conti in ordine con un importante tesoretto da gestire, cantieri in movimento, più presidio del territorio". È il messaggio di rigraziamento di Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, al commissario straordinario che dalla scorsa estate è alla guida della città. "Ringrazio Sammartino e il ministero dell’Interno per averlo scelto per un compito non facile, al quale lui ha risposto in modo eccellente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Alluvione 2023: via a 367 interventi per sicurezza idraulica
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Temi più discussi: Sicurezza, interventi e difesa del territorio. Grazie al commissario; Nervi, interventi di messa in sicurezza del porticciolo: ordinanza di interdizione temporanea dello specchio acqueo e del pontile; Attili: Al di là degli scontri ideologici, serve un intervento concreto sulla sicurezza; Dichiarazioni alla stampa con il Primo Ministro d'Irlanda, l'intervento del Presidente Meloni.
Tra i 37,7 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale per gli interventi di difesa del suolo, sono compresi anche i 553.200 euro destinati alla messa in sicurezza del versante sovrastante il campo sportivo di Cambianica. Si tratta di una notizia molto importan facebook
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