Sicurezza e dignità | le sfide tra nuove norme e lotta al lavoro nero

? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). La crescente vulnerabilità sociale nel mercato del lavoro si intreccia con le criticità emerse dal tasso di disoccupazione registrato a marzo 2026. Fonte Eurostat? Il valore del lavoro non si misura soltanto nella capacità di generare reddito, ma soprattutto nella dignità della protezione che lo accompagna lungo ogni singola giornata professionale. In un’epoca segnata da trasformazioni strutturali e incertezze sistemiche, il confine tra opportunità occupazionale e vulnerabilità sociale si fa sempre più sottile e pericoloso. La tensione che attraversa i luoghi di produzione riflette un conflitto profondo tra la necessità di efficienza economica e l’imperativo morale di garantire l’incolumità di chi contribuisce al progresso collettivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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