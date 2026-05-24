Siamo concentrati l’asticella si alza ancora Parlato | Tutti recuperati decido all’ultimo
Nella città si respira attesa per la prima partita contro la Santegidiese. La squadra locale si prepara con determinazione, mentre gli abruzzesi arrivano con un buon numero di tifosi al seguito. La partita si svolge a Ferrara, con la squadra di casa che alza ancora l’asticella della concentrazione, e il tecnico che decide all’ultimo momento di schierare tutti i giocatori recuperati.
C’è trepidazione in città per la prima contro la Santegidiese. Gli abruzzesi scendono a Ferrara con un buonissimo seguito per la categoria, ci si attende un match dai contorni appartenenti ad altre categorie. Carmine Parlato racconta dopo la rifinitura come sono andate le cose in casa Spal nella settimana di preparazione al delicato match. "Il lavoro è andato bene – spiega il tecnico –, come sempre abbiamo fatto in modo di valutare lo stato fisico dei ragazzi alla ripresa. Stanno tutti bene". Quali sono le condizioni di chi ha lavorato a parte, Mazza e Senigagliesi in special modo? E Giacomel potrebbe tornare titolare? "Tutti hanno recuperato, in merito ai tre ragazzi citati deciderò all’ultimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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