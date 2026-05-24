C’è trepidazione in città per la prima contro la Santegidiese. Gli abruzzesi scendono a Ferrara con un buonissimo seguito per la categoria, ci si attende un match dai contorni appartenenti ad altre categorie. Carmine Parlato racconta dopo la rifinitura come sono andate le cose in casa Spal nella settimana di preparazione al delicato match. "Il lavoro è andato bene – spiega il tecnico –, come sempre abbiamo fatto in modo di valutare lo stato fisico dei ragazzi alla ripresa. Stanno tutti bene". Quali sono le condizioni di chi ha lavorato a parte, Mazza e Senigagliesi in special modo? E Giacomel potrebbe tornare titolare? "Tutti hanno recuperato, in merito ai tre ragazzi citati deciderò all’ultimo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Siamo concentrati, l’asticella si alza ancora". Parlato: "Tutti recuperati, decido all’ultimo"

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