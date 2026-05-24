Siamo carabinieri o avvocati | durante il Festival dell’Economia truffe da oltre 100.000 euro

Notizia in breve

Durante il Festival dell’Economia a Trento, tre persone anziane sono state vittime di truffe da oltre 100.000 euro. Gli autori si sono spacciati per carabinieri o avvocati, convincendo le vittime a consegnare denaro con la scusa di dover risolvere questioni legali o di sicurezza. Le truffe sono state denunciate e sono in corso indagini per identificare i responsabili.