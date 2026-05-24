Siamo carabinieri o avvocati | durante il Festival dell’Economia truffe da oltre 100.000 euro
Durante il Festival dell’Economia a Trento, tre persone anziane sono state vittime di truffe da oltre 100.000 euro. Gli autori si sono spacciati per carabinieri o avvocati, convincendo le vittime a consegnare denaro con la scusa di dover risolvere questioni legali o di sicurezza. Le truffe sono state denunciate e sono in corso indagini per identificare i responsabili.
Sono tre gli episodi di truffe del “finto carabiniere” o “finto avvocato” avvenuti a Trento in occasione del Festival dell’Economia ai danni di persone anziane.Gli importi della truffaSecondo quanto riportato dalla polizia, i malviventi – quattro cittadini già noti alle forze dell’ordine – hanno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Notizie e thread social correlati
Festival dell'Economia, ci siamo: domani si cominciaDomani si apre il Festival dell'Economia, un appuntamento che quest'anno si concentra su temi come l'Europa e la coesione territoriale, il governo...
Truffavano gli anziani fingendosi avvocati o forze dell’ordine, i carabinieri recuperano 50mila euroSi fingevano avvocati o rappresentanti delle forze dell'ordine truffando gli anziani a Roma. I carabinieri della Stazione di Porta Portese hanno dato esecuzione a Napoli a un'ordinanza di custodia ... fanpage.it
l Carabinieri avvertono i cittadini: Ecco come possono ingannarviFalsi carabinieri o avvocati che si presentano a domicilio, gente che per strada chiede informazioni o si lancia in affettuosi abbracci, altri che nel parcheggio indicano spiccioli in terra, e chi più ... lanazione.it