Si ribalta col trattore precipita per 50 metri e muore

Notizia in breve

Un uomo di 35 anni è morto dopo essersi ribaltato con il trattore in un'area boschiva. L'incidente si è verificato nei boschi di Falzes, in Val Pusteria, e il trattore è precipitato per circa 50 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono state fatali. La vittima lavorava nei campi di quella zona.