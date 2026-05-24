Si ribalta col trattore precipita per 50 metri e muore
Un uomo di 35 anni è morto dopo essersi ribaltato con il trattore in un'area boschiva. L'incidente si è verificato nei boschi di Falzes, in Val Pusteria, e il trattore è precipitato per circa 50 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono state fatali. La vittima lavorava nei campi di quella zona.
Tragico incidente sul lavoro nelle ultime ore nei boschi di Falzes, in Val Pusteria, dove un contadino del posto ha perso la vita a soli trentacinque anni ribaltandosi con il trattore. Il corpo è stato ritrovato all’alba di oggi, domenica 24 maggio, ma il dramma potrebbe essere avvenuto anche nel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Meris muore a 55 anni schiacciato dal trattore che stava riparando: «Era posato e capace»
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