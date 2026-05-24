Si libera in strada di materassi e pneumatici | incastrato dalla telecamera killer

Notizia in breve

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso un individuo che abbandonava materassi e pneumatici in strada. Le immagini hanno permesso di identificare e incastrare il responsabile. La Polizia Locale, insieme a Etra, continua a monitorare e multare chi lascia rifiuti in modo illecito, rafforzando i controlli nella zona. Nessuna persona coinvolta è stata ancora formalmente denunciata.