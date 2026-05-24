Si libera in strada di materassi e pneumatici | incastrato dalla telecamera killer
Una telecamera di sorveglianza ha ripreso un individuo che abbandonava materassi e pneumatici in strada. Le immagini hanno permesso di identificare e incastrare il responsabile. La Polizia Locale, insieme a Etra, continua a monitorare e multare chi lascia rifiuti in modo illecito, rafforzando i controlli nella zona. Nessuna persona coinvolta è stata ancora formalmente denunciata.
Prosegue senza sosta l’attività di controllo e repressione del fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti da parte della Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, in collaborazione con Etra. Nella serata del 19 maggio alle 22,56, nel comune di Borgoricco, nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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