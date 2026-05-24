Si inaugura un’opera incompiuta | opposizioni all’attacco sui giardini a lago

Da quicomo.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le opposizioni criticano l’inaugurazione di un’area verde sul lungolago, sostenendo che si tratti di un’opera ancora incompleta. La cerimonia si svolge prima del completamento dei lavori e senza tutte le finiture previste. Le parti politiche chiedono chiarimenti sullo stato di avanzamento e sulla consegna dei lavori. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito se l’intervento sia stato consegnato formalmente o meno. La questione rimane al centro di tensioni politiche e amministrative.

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Un’inaugurazione che secondo le opposizioni rischia di trasformarsi nella celebrazione di un’opera ancora incompleta. È questo il messaggio emerso dal sopralluogo organizzato questa mattina da Nova Como ai giardini a lago di Como insieme alle principali forze politiche cittadine, poche ore prima. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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