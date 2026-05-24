È morto all'età di 90 anni Amer Montecchi, fondatore e socio di un gruppo micologico e naturalistico. La notizia è stata diffusa dai membri dell’associazione, che ricordano il suo contributo nel campo della micologia. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla data o sulle circostanze. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e all’associazione di cui faceva parte.

Si è spento, all’età di 90 anni, Amer Montecchi, socio e fondatore del gruppo micologico e naturalistico ‘R. Franchi’ di Reggio. Montecchi, originario di Baiso, è deceduto nella sua abitazione di Scandiano. "Papà – dicono i figli – è stato presidente del gruppo micologico Franchi. Grande appassionato di funghi e tartufi, aveva anche pubblicato dei libri. Per tanti anni aveva svolto l’attività di artigiano operando, principalmente nelle abitazioni, come imbianchino". Amer lascia i figli Ivan e Morgan, le nuore Lory e Claudia, i nipoti Malcom, Martina e Luca, la sorella Dea, il fratello Vasco, il cognato e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno domani partendo alle 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è spento il noto micologo Amer Montecchi

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