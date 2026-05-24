Si è conclusa la ‘Festa delle Famiglie’ | tra momenti di gioco e formazione

Da ferraratoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 'Festa delle Famiglie' si è conclusa con oltre 250 partecipanti alla Sala Estense per un incontro con uno psicoterapeuta specializzato in età evolutiva. Successivamente, in piazza dell’Acquedotto, bambini, genitori e nonni hanno partecipato a giochi e hanno condiviso un momento di festa con il taglio della torta. L’evento ha combinato attività di formazione e momenti ludici rivolti alle famiglie.

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Dalla Sala Estense gremita da oltre 250 persone per l’incontro con lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai fino alla piazza dell’Acquedotto invasa da bambini, genitori e nonni per i giochi e taglio della torta finale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySi è svolta nel segno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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