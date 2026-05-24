Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio di un centro Amazon a Torrazza Piemonte, nel Canavese, tra sabato e domenica. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale torinese. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche. Le cause dell’incidente non sono ancora note.

Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio antistante uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, nel Canavese, in provincia di Torino. Il gesto è davanti al centro logistico della multinazionale americana e ha immediatamente allarmato le persone presenti nella zona, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 36enne. L’uomo avrebbe riportato ustioni di terzo grado su diverse parti del corpo. Dopo una prima valutazione clinica, i medici hanno disposto il trasferimento urgente in elisoccorso al Centro grandi ustionati del Cto di Torino, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si dà fuoco nel parcheggio davanti al polo Amazon: 36enne gravissimo al Cto di Torino

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