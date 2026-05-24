Un uomo di 36 anni si è dato fuoco davanti a uno stabilimento Amazon nel Torinese, cospargendosi di benzina. Ha riportato ustioni che interessano circa il 65 per cento del corpo. L'incidente è avvenuto nei pressi di Chivasso, in provincia di Torino. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi. L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi.

AGi - Davanti allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, un uomo di 36 anni di Chivasso si é cosparso di benzina e si é dato fuoco riportando gravi ustioni sul 65 per cento del corpo. Non era un dipendente di Amazon. Da quanto si apprende, alla base del gesto compiuto dal 36enne, che non risulta essere un dipendente della multinazionale, vi sarebbero motivi sentimentali. L'intervento dei sanitari del 118 . Sul posto é intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino. Amazon: "Vicinanza alla vittima" . In una nota Amazon ha espresso vicinanza alla vittima e si é detta disponibile a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon nel Torinese, grave un uomo di 36 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon, il gesto disperato a Torrazza PiemonteUn uomo di 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte.

Dramma allo stabilimento Amazon, un uomo si dà fuoco nel cuore della notte: «Condizioni gravissime, ha ustioni sul 65% del corpo»Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon nel Torinese durante la notte.

Temi più discussi: Fabio Caressa racconta Money Road: finale sorprendente e prove estreme tra le tentazioni della giungla in TV; Sciopero generale 18 maggio, torna regolare la linea 1: servizio attivo anche per linea 6 e funicolare; Ultime notizie | Ultim'ora oggi, 18 maggio: secondo la CNN, Trump è pronto ad attaccare Cuba; Ultime notizie | Ultim'ora oggi, 17 maggio: 2 dei feriti a Modena hanno subito amputazioni, 1 è.

Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, gravissimo 36enne: Ustioni su 65% del corpoA Torrazza Piemonte (Torino) un uomo di 36 anni si è dato fuoco nei pressi dello stabilimento Amazon. È in gravissime condizioni, ha riportato ustioni sul 65% del corpo. La prognosi resta riservata. fanpage.it

Si dà fuoco nel parcheggio davanti al polo Amazon: 36enne gravissimo al Cto di TorinoUn 36enne si è dato fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte: ustioni di terzo grado, ricoverato al Cto di Torino. ilfattoquotidiano.it