Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon il gesto disperato a Torrazza Piemonte

Da quotidiano.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte. L’episodio è avvenuto il 24 maggio 2026 e le ragioni dietro il gesto non sono ancora chiare. La persona coinvolta è stata soccorsa dai soccorritori e trasportata in ospedale. Sono in corso accertamenti per determinare i motivi che hanno portato all’incidente.

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Torrazza Piemonte, 24 maggio 2026 – Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto un giovane di 36 anni a darsi fuoco nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, comune di 3mila anime nel Canavese. Secondo i primi accertamenti non si tratterebbe di un dipendente della multinazionale, né delle ditte di logistica appaltatrici. Un gesto disperato, compiuto poco dopo la mezzanotte, quando il piazzale era semi-deserto.  L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 che dopo una prima valutazione ha richiesto l’intervento dell’ elisoccorso. Trasferito al c entro grandi ustionati de l Cto di Torino, è in condizioni gravissime, con ustioni di terzo grado  su gran parte del corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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