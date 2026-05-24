Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon il gesto disperato a Torrazza Piemonte

Notizia in breve

Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte. L’episodio è avvenuto il 24 maggio 2026 e le ragioni dietro il gesto non sono ancora chiare. La persona coinvolta è stata soccorsa dai soccorritori e trasportata in ospedale. Sono in corso accertamenti per determinare i motivi che hanno portato all’incidente.