si aprono i seggi in 14 comuni della bergamasca segui lo spoglio sul nostro sito

Sono aperti i seggi in 14 Comuni della Bergamasca, tutti con meno di 15mila abitanti, quindi non si svolgerà il ballottaggio. Lo spoglio delle schede inizierà alle 15 di lunedì 25 maggio e sarà possibile seguire i risultati sul nostro sito.

AMMINISTRATIVE. Trattandosi di Paesi sotto i 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio. I risultati a partire dalle 15 di lunedì 25 maggio. Seggi aperti oggi, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25, dalle 7 alle 15, per 37mila elettori della provincia di Bergamo. Quattordici i Comuni al voto, dai 1.141 metri di altitudine di Valleve e della vicina Mezzoldo, in Valle Brembana, all’unico paese di pianura, Cividate al Piano. Il voto attraversa l’hinterland con Almè e Sorisole, tocca la Valle Seriana con Clusone, Cene, Gazzaniga, Oneta, e sale in Val di Scalve con Colere. Coinvolti anche il lago d’Iseo con Parzanica e Solto Collina, la Val Cavallina con Borgo di Terzo e la Valle Imagna con Fuipiano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Trattandosi di Paesi sotto i 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio. I risultati a partire dalle 15 di lunedì. x.com

Si aprono i seggi in 14 Comuni della Bergamasca. Segui lo spoglio sul nostro sitoTrattandosi di Paesi sotto i 15mila abitanti, non è previsto il ballottaggio. I risultati a partire dalle 15 di lunedì. ecodibergamo.it

Comunali, domenica si aprono i seggi: in due paesi elettori più dei residenti -La mappaAlle urne in 14 municipi dalle 7 alle 23, lunedì invece dalle 7 alle 15. Nei piccoli Parzanica e Fuipiano gli aventi diritto superano gli abitanti: pesano gli iscritti all’Aire. ecodibergamo.it