Si alza la temperatura lidi sold out | Le case in affitto vanno a ruba

Le spiagge dei lidi ravennati sono state affollate e molte case in affitto sono andate esaurite, con il termometro che ha raggiunto quasi 30 gradi. La stagione estiva è iniziata con alcune settimane di anticipo, portando un flusso consistente di visitatori e residenti che cercano posti letto e spazio sulla spiaggia. La giornata di sabato ha visto un forte incremento di presenze, con locali e turisti che hanno preso d’assalto le aree balneari.

Ravenna, 24 maggio 2026 – Spiagge affollate e termometro che sfiora i 30 gradi. L’estate è arrivata con qualche settima d’anticipo e sui lidi ravennati è stato un sabato di corsa al lettino. E anche di fila per trovare un parcheggio, specialmente in centro a Marina di Ravenna, ma il parcheggio scambiatore aveva ancora posti. Posti che oggi verranno occupati perché, come spiega Marino Moroni della Pro loco, “di giorno la domenica vale il doppio del sabato”. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteomare-riviera-temperatura-previsioni-traffico-vnefem4t 23-05-2026- marina di ravenna, e punta marina bb key foto mare e spiaggia, bagnanti, affitti a marina di arvenna case, gente che paga parchimetro lungomare e autobus per il mare Case e appartamenti vanno a ruba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Les Alpes du Sud : villages perchés et routes vertigineuses | Trésors du Patrimoine

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