Si alza il sipario sugli Internazionali Femminili di Tennis | Un atto d’amore senza alcun ritorno

Mancano meno di sette giorni all'inizio della XXXVII edizione degli Internazionali Femminili di Tennis a Caserta, con un montepremi di 60.000 euro. La manifestazione si terrà sulla terra battuta, coinvolgendo giocatrici provenienti da diverse nazioni. La competizione si svolgerà in un solo torneo singolare e doppio, senza pubblico e nel rispetto delle norme anti-Covid. La diretta sarà trasmessa online.

Fra meno di sette giorni si alzerà il sipario sulla XXXVII edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta - Trofeo COGEPA Bartolo Paone” con montepremi di 60.000,00 dollari con ospitalità. Sette giorni grande tennis, dalle 9 del mattino di domenica 31 maggio, quando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Il discorso di SINNER durante la premiazione degli Internazionali BNL d'Italia

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