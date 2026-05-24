La Lettonia ha battuto gli Stati Uniti 4-2 ai Mondiali, con 47 tiri americani neutralizzati. La nazionale lettone ha segnato quattro gol, mentre gli USA hanno realizzato due reti. I giocatori chiave di Riga sono stati quelli che hanno segnato e difeso con efficacia, contribuendo alla vittoria. La squadra lettone ha mantenuto la porta inviolata in più occasioni, impedendo ai rivali di segnare in diverse situazioni.

? Domande chiave Come ha fatto la Lettonia a neutralizzare 47 tiri americani?. Chi sono i giocatori che hanno deciso il match per Riga?. Perché la Svizzera ha travolto l'Ungheria con una tripletta fulminea?. Quali sono le conseguenze della sconfitta USA sulla classifica del Gruppo A?.? In Breve Svizzera batte Ungheria 9-0 con tripletta di Josi e reti di Malgin, Meier, Thurkauf, Andrigletto, Knak.. Germania vince 6-2 contro l'Austria grazie alla tripletta di Reichel e al gol di Samanski.. Danimarca batte Slovenia 4-0 con reti di Blichfeld, Russell e Aagaard per la salvezza.. Cechia batte Slovacchia 3-2 con gol decisivo di Cervenka; Norvegia supera Svezia 3-2 con Salsten. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock ai Mondiali: la Lettonia mette in crisi gli USA con un 4-2

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