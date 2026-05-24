“La cosa peggiore di tutte è che, dopo tutte le ore passate in reparto a fare qualsiasi attività ci venisse richiesta, anche non di nostra competenza, con tutta la fatica fisica ed emotiva che abbiamo dovuto sopportare, ci rendiamo conto di non essere in grado di lavorare da soli, in autonomia. Nessuno ce lo ha insegnato, nessuno ci ha formati. Abbiamo solo lavorato 70 ore a settimana per anni, a 1300 euro netti al mese, per poi dover tornare a casa a studiare quello che avremmo dovuto imparare durante la specializzazione”. Parla così un ex medico in formazione. Ha scelto di raccontare a ilfattoquotidiano.it la sua esperienza nel reparto di Psichiatria dell’ ospedale Le Scotte di Siena, chiedendo di restare anonimo per il timore di possibili conseguenze professionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sfruttati per anni a 70 ore a settimana, ma mai davvero formati”: parla uno degli ex medici specializzandi a Siena

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