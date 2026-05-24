Sezione Montessori fantasma | chi abita a 100 metri vota al Villaggio Peruzzo il caso

Durante le ultime elezioni, la sezione 56, creata dal Comune, ha operato nella scuola primaria Montessori di piazza Montessori a San Leone. Questa sezione include gli elettori residenti nelle vie Catullo Mercurelli, delle Viole, Ustica, Trilussa, Angiolo Silvio Novaro, Oleandri e Ortensie. Tuttavia, alcuni cittadini che vivono a circa 100 metri dalla scuola hanno votato presso il Villaggio Peruzzo.

La sezione 56, istituita dal Comune per questa tornata elettorale, ha sede nella scuola primaria Montessori di piazza Montessori a San Leone e comprende gli elettori residenti nelle vie Catullo Mercurelli, delle Viole, Ustica, Trilussa, Angiolo Silvio Novaro, degli Oleandri, delle Ortensie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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