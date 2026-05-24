Un incendio si è sviluppato tra le 2 e le 3 di notte a Settimo Milanese, coinvolgendo un autodemolitore. Le fiamme hanno avvolto il sito gestito dalla Autodemolizioni e Adige srl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti, ma il danno all’azienda è stato ingente. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Violento incendio a Settimo Milanese. Il rogo è scoppiato verso le 2 di notte, tra sabato e domenica, all’interno di un autodemolitore, la Autodemolizioni e Adige srl. Le fiamme hanno coinvolto i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Milano hanno lavorato per tutta la notte fino alle 6.30 in uno scenario definito dai soccorritori “complesso e difficile da gestire”, vista la presenza di focolai sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Non si registrano persone coinvolte perché, al momento dello scoppio dell’incendio, l’azienda era chiusa. Difficile per ora stabilire le cause finché i soccorritori non termineranno tutte le attività. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Settimo Milanese, autodemolitore in fiamme: le immagini del violento incendio

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