Sesto anno consecutivo insieme | Nuzzo rinnova con la Conad Lecce Volley

Gianluca Nuzzo ha firmato un nuovo contratto con la Conad Lecce Volley, mantenendo il suo ruolo di allenatore delle giovanili per il sesto anno consecutivo. La firma è stata ufficializzata questa settimana, confermando la continuità nel progetto di sviluppo delle squadre giovanili. Nuzzo continuerà a lavorare con le squadre di età diverse, contribuendo alla crescita delle atlete del settore giovanile.

LECCE - In settimana Lecce Volley e Gianluca Nuzzo hanno prolungato per il sesto anno consecutivo l'accordo per allenare le pluridecorate giovanili giallorosse.Il tecnico quindi continuerà nell'attività che da sempre predilige e che tanti ottimi risultati ha portato: allenare i giovanissimi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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