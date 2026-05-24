Un incontro si è svolto recentemente in università per discutere dei servizi rivolti agli studenti internazionali. L’obiettivo era definire le modalità di gestione delle attività dedicate a questa crescente popolazione. La riunione ha coinvolto diversi rappresentanti dell’ateneo e si è concentrata su come migliorare l’offerta di servizi per gli studenti provenienti da altri paesi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o piani specifici emersi durante l’incontro.

Si è svolto alcuni giorni fa in ateneo l’incontro operativo dedicato alla gestione dei servizi e delle attività rivolte alla crescente popolazione studentesca internazionale di Uniurb. Al tavolo hanno partecipato varie figure dell’ateneo, di Erdis, del Comune e della Caritas diocesana. Voluta dalla prorettrice Antonella Negri, l’iniziativa è stata promossa per dare struttura e stabilità alle azioni di supporto dell’Ateneo, al fine di contenere le criticità gestionali che hanno investito di recente i processi di internazionalizzazione. Il confronto ha riguardato i temi dell’accoglienza, dell’accesso agli alloggi, del coordinamento dei servizi e della comunicazione istituzionale con l’obiettivo di definire un quadro condiviso di interventi per accompagnare l’aumento delle iscrizioni straniere registrato nell’anno accademico 20252026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Servizi agli studenti internazionali, ecco il tavolo operativo cittadino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un tour en Italie - Échappées belles

Notizie e thread social correlati

Più borse di studio e nuovi aiuti agli studenti: il Friuli mette sul tavolo oltre 150 milioniIl Friuli ha annunciato un investimento superiore ai 150 milioni di euro destinato a borse di studio e nuovi aiuti per gli studenti.

Università, vicino agli studenti: tanti servizi in un modello integrato di welfareL'università ha avviato un insieme di iniziative rivolte agli studenti, che comprende supporto economico, servizi di assistenza e programmi di...

Temi più discussi: Nuovo Info Point nel Campus universitario di Chieti: spazio dedicato ad accoglienza e orientamento; Messina apre l’Evento Nazionale di Primavera 2026 di ESN Italia: oltre 1.000 studenti internazionali in città dal 21 maggio; Consegnati gli attestati agli studenti vincitori di borse di studio Intercultura; Vulcano accoglie oltre 1.000 studenti internazionali.

Il rettore Rizzi: L’Università del Piemonte Orientale cresce grazie agli studenti internazionaliI nostri iscritti aumentano e registriamo una crescita costante. Quest’anno abbiamo oltre 330 immatricolazioni in più rispetto allo scorso anno e siamo soddisfatti soprattutto perché crescono gli ... torino.repubblica.it

Università di Urbino potenzia il supporto agli studenti internazionaliL'Università di Urbino potenzia il supporto per gli studenti internazionali con iniziative di coordinamento e collaborazione con enti locali ... controcampus.it