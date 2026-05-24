Serie B oggi finale playoff Catanzaro-Monza | orario probabili formazioni e dove vederla

La finale di andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si gioca oggi, domenica 24 maggio. La partita si svolge in una delle due città, con un orario stabilito e le formazioni che saranno schierate in campo. La sfida sarà visibile in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming dedicate. La gara rappresenta un passaggio decisivo per la promozione in massima serie.

(Adnkronos) – Torna la Serie B con la finale d'andata dei playoff Catanzaro-Monza oggi, domenica 24 maggio. I calabresi hanno eliminato il Palermo in semifinale, mentre i lombardi hanno avuto la meglio contro la Juve Stabia. La partita del Ceravolo inizierà alle 20 e la sfida di ritorno è prevista venerdì 29 maggio all'U-Power Stadium. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo: Playoff, il Ceravolo si accende: Catanzaro-Palermo vale la finale

Notizie e thread social correlati

Catanzaro vs Monza, andata finale playoff Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaDomani si disputa la partita di andata della finale playoff di Serie B 2025/2026 tra le squadre di Catanzaro e Monza.

Catanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioniLa finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si gioca questa sera alle ore 20.

Temi più discussi: Serie B, sarà il Catanzaro l’avversario del Monza in finale; Dove vedere Catanzaro-Monza in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale playoff di Serie B; Catanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioni; Dove vedere in tv Catanzaro-Monza, finale d'andata dei playoff di serie B.

NON SOLO SERIE A! Giornata di fuoco anche in #PremierLeague, dove alle 17 si giocano le ultime 10 partite in contemporanea. Diretta tv Sky Sport. Ci si gioca tanto in #SerieB, con la finale di andata dei play off tra Catanzaro e Monza alle 20. Diretta tv Sky S x.com

Il Palermo è stato eliminato dal Catanzaro nei playoff di Serie B con un punteggio aggregato di 2-3. Il Catanzaro affronterà il Monza in finale. reddit

Dove vedere Catanzaro-Monza in tv? Orario e canale della finale playoff di Serie BAl Ceravolo si va in campo per il primo atto del doppio confronto che vale la Serie A: le probabili scelte di Aquilani e Bianco ... corrieredellosport.it

Catanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioniCatanzaro-Monza si disputa stasera, calcio d’inizio alle ore 20. La finale d’andata dei playoff di Serie B oggi si potrà seguire anche in chiaro, oltre che su DAZN e Sky. Allo Stadio Ceravolo stasera ... fanpage.it