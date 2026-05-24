Serie B oggi finale playoff Catanzaro-Monza | orario probabili formazioni e dove vederla

Da webmagazine24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale di andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si gioca oggi, domenica 24 maggio. La partita si svolge in una delle due città, con un orario stabilito e le formazioni che saranno schierate in campo. La sfida sarà visibile in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming dedicate. La gara rappresenta un passaggio decisivo per la promozione in massima serie.

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(Adnkronos) – Torna la Serie B con la finale d'andata dei playoff Catanzaro-Monza oggi, domenica 24 maggio. I calabresi hanno eliminato il Palermo in semifinale, mentre i lombardi hanno avuto la meglio contro la Juve Stabia. La partita del Ceravolo inizierà alle 20 e la sfida di ritorno è prevista venerdì 29 maggio all'U-Power Stadium. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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