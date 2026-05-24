Serie B la finale playoff | oggi Catanzaro-Monza – Diretta

Da webmagazine24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, domenica 24 maggio, si disputa la partita di andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. La partita si gioca in un impianto ancora da definire. La sfida determina quale delle due squadre accederà alla finale di ritorno, prevista successivamente. La gara sarà trasmessa in diretta e rappresenta un passaggio importante nella corsa alla promozione in Serie A.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Torna la Serie B con la finale d'andata dei playoff Catanzaro-Monza oggi, domenica 24 maggio. I calabresi hanno eliminato il Palermo in semifinale, mentre i lombardi hanno avuto la meglio contro la Juve Stabia. In caso di parità complessiva tra andata e ritorno, avrebbero la meglio i lombardi in virtù del miglior piazzamento. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PRESS AREA | IEMMELLO NEL DOPO GARA DELLA SEMIFINALE PLAY-OFF CATANZARO - PALERMO

Video PRESS AREA | IEMMELLO NEL DOPO GARA DELLA SEMIFINALE PLAY-OFF CATANZARO - PALERMO

Notizie e thread social correlati

Catanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioniLa finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si gioca questa sera alle ore 20.

Leggi anche: Catanzaro Monza streaming e diretta tv: dove vedere la finale d’andata dei playoff di Serie B

Temi più discussi: Serie B, sarà il Catanzaro l’avversario del Monza in finale; Playoff Serie B, Il Catanzaro vola in finale: affronterà il Monza; Quando si gioca la finale playoff di Serie B e cosa succede in caso di parità tra Monza e Catanzaro: chi viene promossa in Serie A? Il regolamento; Catanzaro-Monza è la finale playoff di Serie B: quando si gioca, le regole e dove vederla in tv.

catanzaro monza serie b la finaleCatanzaro-Monza oggi in TV, dove vedere la finale playoff di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioni ufficialiCatanzaro-Monza si disputa stasera, calcio d’inizio alle ore 20. La finale d’andata dei playoff di Serie B oggi si potrà seguire anche in chiaro, oltre che su DAZN e Sky. Allo Stadio Ceravolo stasera ... fanpage.it

catanzaro monza serie b la finaleCatanzaro-Monza, la finale playoff di Serie B: orario, dove vederla (tv e streaming) e formazioni ufficialiLa finale playoff Catanzaro-Monza decreterà la terza squadra promossa in Serie A dalla cadetteria. I brianzoli hanno vinto il doppio confronto con la Juve Stabia, pareggiando ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web