Serie B la finale playoff | oggi Catanzaro-Monza – Diretta

Oggi, domenica 24 maggio, si disputa la partita di andata della finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza. La partita si gioca in un impianto ancora da definire. La sfida determina quale delle due squadre accederà alla finale di ritorno, prevista successivamente. La gara sarà trasmessa in diretta e rappresenta un passaggio importante nella corsa alla promozione in Serie A.

(Adnkronos) – Torna la Serie B con la finale d'andata dei playoff Catanzaro-Monza oggi, domenica 24 maggio. I calabresi hanno eliminato il Palermo in semifinale, mentre i lombardi hanno avuto la meglio contro la Juve Stabia. In caso di parità complessiva tra andata e ritorno, avrebbero la meglio i lombardi in virtù del miglior piazzamento. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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PRESS AREA | IEMMELLO NEL DOPO GARA DELLA SEMIFINALE PLAY-OFF CATANZARO - PALERMO

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