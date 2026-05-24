Serie B Interregonale BluOrobica batte Saronno e conquista la salvezza in extremis
BluOrobica ha battuto Saronno e si è salvata in Serie B Interregionale. La squadra ha concluso la stagione mantenendo la categoria, dopo aver ottenuto la vittoria nell’ultima partita. Questa salvezza permette al team di rimanere nel campionato anche per il prossimo anno. La stagione è durata a lungo, concludendosi con il risultato decisivo in extremis. La vittoria contro Saronno ha garantito il mantenimento della categoria per il terzo anno consecutivo.
Una stagione lunghissima conclusa con un lieto fine: BluOrobica per il terzo anno consecutivo mantiene la categoria conquistando la salvezza in Serie B Interregionale. Al secondo turno dei playout la squadra bergamasca ha la meglio di Saronno, aggiundicandosi le prime due gare della serie. Per la squadra di coach Cece Ciocca si conclude un’annata estenuante, ma ricca di soddisfazioni, raggiungendo obiettivi importanti soprattutto di crescita del gruppo e dei tanti talenti da esprimere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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