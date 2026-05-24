Serie B Interregonale BluOrobica batte Saronno e conquista la salvezza in extremis

Notizia in breve

BluOrobica ha battuto Saronno e si è salvata in Serie B Interregionale. La squadra ha concluso la stagione mantenendo la categoria, dopo aver ottenuto la vittoria nell’ultima partita. Questa salvezza permette al team di rimanere nel campionato anche per il prossimo anno. La stagione è durata a lungo, concludendosi con il risultato decisivo in extremis. La vittoria contro Saronno ha garantito il mantenimento della categoria per il terzo anno consecutivo.