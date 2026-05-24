Serie B Finale Playoff Andata | Catanzaro - Monza | diretta Sky DAZN OneFootball e in chiaro TV8

La finale di andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza è trasmessa in diretta su DAZN, OneFootball, Sky, NOW e TV8. La partita è visibile anche in oltre 150 paesi.

Finale playoff Serie BKT tra Catanzaro e Monza: diretta su DAZN, OneFootball, Sky e NOW, TV8 e copertura internazionale in oltre 150 Paesi. Domenica 24 maggio, alle ore 20, lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro ospiterà il primo atto della Finale Playoff della Serie BKT 20252026 tra Catanzaro e Monza, una sfida che promette emozioni, spettacolo e una visibilità senza precedenti per il campionato degli italiani. Sarà un evento capace di unire territori, tifoserie e milioni di appassionati attraverso una copertura televisiva straordinaria, pensata per trasformare la finale playoff in un grande racconto live nazionale e internazionale. La... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Serie B - Semifinale playoff, Catanzaro sulla strada del Palermo: l'andata domenica in Calabria

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Il Catanzaro perde la partita ma avanza alle finali dei playoff di Serie B grazie al punteggio complessivo [Palermo 2:0 Catanzaro (2:3 agg.)] reddit

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