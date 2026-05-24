Serie A ultima giornata al cardiopalma | Roma e Como in Champions League harakiri Milan

Nell'ultima giornata di Serie A, Roma e Como si qualificano per la Champions League, mentre il Milan si elimina da solo, perdendo contro una squadra di bassa classifica. La Roma vince la partita decisiva e conquista il quarto posto, il Como ottiene la qualificazione grazie alla vittoria esterna. Il Milan, invece, perde in modo inaspettato e fallisce l’obiettivo di entrare in Champions. La giornata si conclude con sorprese e risultati sorprendenti.

Roma, 24 maggio 2026 – La 38esima giornata di Serie A chiude il campionato con un ribaltone clamoroso nella corsa Champions. La Roma fa il suo dovere, il Como completa l’impresa, il Milan crolla proprio quando aveva tutto nelle proprie mani. I giallorossi vincono 1-0 al Bentegodi contro il Verona grazie al gol di Donyell Malen al 56’ e chiudono il campionato al terzo posto con 73 punti. Un successo pesantissimo, arrivato nella serata più delicata della stagione, che riporta la Roma nell’Europa che conta dopo anni di rincorsa. La grande sorpresa arriva però da Cremona. Il Como batte 4-1 la Cremonese e si prende il quarto posto, coronando una stagione storica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Finale al cardiopalma La Roma vince al 101 Si infiamma la corsa Champions

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