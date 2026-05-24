Serie A tifoso in ospedale dopo scontri nel pre-partita di Torino-Juventus | slitta l’inizio del match

Notizia in breve

Un tifoso di 45 anni è stato trasportato in ospedale dopo scontri nel pre-partita di Torino-Juventus. Ha subito un trauma cranico e inizialmente è stato portato al Mauriziano, poi al Cto. L'inizio del match delle 20.45 è stato rinviato. La partita non si è disputata come programmato e non si è rispettata la contemporaneità degli incontri dell'ultima giornata di Serie A.