Serie A tifoso in ospedale dopo scontri nel pre-partita di Torino-Juventus | slitta l’inizio del match
Un tifoso di 45 anni è stato trasportato in ospedale dopo scontri nel pre-partita di Torino-Juventus. Ha subito un trauma cranico e inizialmente è stato portato al Mauriziano, poi al Cto. L'inizio del match delle 20.45 è stato rinviato. La partita non si è disputata come programmato e non si è rispettata la contemporaneità degli incontri dell'ultima giornata di Serie A.
Non verrà rispettata la contemporaneità dei match delle 20.45 dell’ultima giornata di Serie A. A Torino un tifoso di 45 anni è stato trasportato in ospedale, prima al Mauriziano e poi al Cto, a causa di un trauma cranico. L’uomo sarebbe rimasto coinvolto negli scontri scoppiati nel pomeriggio tra gli ultras del Torino e della Juventus. I tifosi bianconeri presenti allo stadio Olimpico Grande Torino hanno chiesto alla squadra di non giocare. Il clima all’interno dello stadio è di grande tensione: al momento entrambe le squadre sono all’interno degli spogliatoi, la partita – inizialmente prevista per le 20.45 – non è ancora iniziata. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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A Torino un tifoso in codice rosso per un trauma cranico dopo essere rimasto coinvolto nei disordini di questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima del derby. Gli ultrà della Juve chiedono di non giocare #ANSA facebook
Scontri a Torino prima del derby. Resta ferito gravemente un tifoso. La curva bianconera starebbe chiedendo ai bianconeri di non scendere in campo per giocare il match. Locatelli è andato sotto la curva della Juve. [fonte Giovanni Guardalà, SkySport] #Torino x.com
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