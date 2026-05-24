Serie A risultati in diretta | Milan-Cagliari Verona-Roma Cremonese-Como e Torino-Juventus
Alle 20.45 si giocano quattro partite di Serie A: Milan contro Cagliari, Verona contro Roma, Cremonese contro Como e Torino contro Juventus. Le gare si disputano contemporaneamente e potrebbero influenzare la classifica finale in vista della qualificazione alla prossima Champions League. I risultati delle partite sono aggiornati in tempo reale. Nessuna delle squadre coinvolte ha ancora ufficializzato le formazioni ufficiali. La serata potrebbe cambiare gli equilibri nella parte alta e bassa della classifica.
Ultima giornata di Serie A: dalle 20.45 in campo Milan, Roma, Como e Juventus nella corsa Champions. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dai quattro campi Roma, 24 maggio 2026 – La Serie A si prepara a vivere una serata decisiva. Alle 20.45 si giocano in contemporanea Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juventus, quattro partite che possono pesare in modo determinante sulla corsa alla prossima Champions League. I risultati in diretta de ilfaroonline.it . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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#SerieA - 2025/2026: Classifica attuale e per le ultime 5 e 10 partite di ogni squadra. Risultati al 22 maggio 2026. #inter #milan #napoli #roma #juventus #bologna #como #lazio #atalanta #sassuolo #cremonese #udinese #torino #lecce #cagliari #genoa #par x.com
SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 37° GIORNATA Como-Parma 1-0 Genoa-Milan 1-2 Juventus-Fiorentina 0-2 Pisa-Napoli 0-3 Roma-Lazio 2-0 Inter-Verona 1-1 Atalanta-Bologna 0-1 Cagliari-Torino 2-1 Sassuolo-Lecce 2-3 Udinese-Cremonese 0 facebook
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