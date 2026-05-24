Serie A risultati in diretta | Milan-Cagliari Verona-Roma Cremonese-Como e Torino-Juventus

Notizia in breve

Alle 20.45 si giocano quattro partite di Serie A: Milan contro Cagliari, Verona contro Roma, Cremonese contro Como e Torino contro Juventus. Le gare si disputano contemporaneamente e potrebbero influenzare la classifica finale in vista della qualificazione alla prossima Champions League. I risultati delle partite sono aggiornati in tempo reale. Nessuna delle squadre coinvolte ha ancora ufficializzato le formazioni ufficiali. La serata potrebbe cambiare gli equilibri nella parte alta e bassa della classifica.