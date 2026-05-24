Serie A oggi Verona-Roma – La partita in diretta
La Roma gioca oggi a Verona contro il Verona nell'ultima giornata di Serie A. La partita si svolge al Bentegodi e rappresenta l’ultimo turno del campionato. La squadra giallorossa torna in campo dopo le recenti sfide di campionato. L’incontro è in programma domenica 24 maggio.
(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i giallorossi affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi nell'ultima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, quarta in classifica (con 70 punti, come il Milan terzo) dovrà agguantare i tre punti per assicurarsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
VERONA - ROMA CREATORS FOOTBALL LEAGUE OPEN CUP | GIORNATA 2
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