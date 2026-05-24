Serie A oggi Torino-Juventus – Diretta

Da webmagazine24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus gioca oggi contro il Torino nell’ultima giornata di Serie A. La partita si svolge domenica 24 maggio e sarà visibile in diretta tv e streaming. È il derby della Mole, con entrambe le squadre impegnate in questa sfida conclusiva del campionato.

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(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i bianconeri sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – nel derby della Mole dell'ultima giornata di campionato. Una partita decisiva per la squadra di Luciano Spalletti, sesta in classifica, che dovrà vincere per continuare a sperare in una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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LIVE Spalletti | Conferenza Stampa PRE Torino-Juventus (Diretta)

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