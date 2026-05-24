Serie A oggi Torino-Juventus – Diretta

La Juventus gioca oggi contro il Torino nell’ultima giornata di Serie A. La partita si svolge domenica 24 maggio e sarà visibile in diretta tv e streaming. È il derby della Mole, con entrambe le squadre impegnate in questa sfida conclusiva del campionato.

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i bianconeri sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – nel derby della Mole dell'ultima giornata di campionato. Una partita decisiva per la squadra di Luciano Spalletti, sesta in classifica, che dovrà vincere per continuare a sperare in una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Spalletti | Conferenza Stampa PRE Torino-Juventus (Diretta)

Notizie e thread social correlati

Serie A in Diretta: Juventus, Milan e Parma sfidano Sassuolo, Torino e CremoneseOggi la Serie A propone tre partite in diretta, con Juventus e Sassuolo impegnate allo stadio Delle Alpi.

Torino Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AIl 24 maggio 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Torino e Juventus allo stadio Grande Torino, valida per la 38esima giornata della Serie A...

Temi più discussi: Serie A 2025/26: data e orario della sfida contro il Torino; Torino-Juventus, numeri e curiosità; Torino - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A, oggi Torino-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla.

#TorinoJuventus diretta Serie A: segui il derby della Mole tra D'Aversa e Spalletti oggi LIVE x.com

Match Thread: Torino vs Juventus | Serie A | 24 May 18:45 UTC reddit

Torino Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ATorino Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it

Torino-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEUn solo risultato a disposizione per la Juventus nel derby di Torino per continuare a sperare nella qualificazione in Champions che dipende anche dai risultati di Milan, Roma e Como. Vlahovic gioca ti ... sport.sky.it